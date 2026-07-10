Haberler

Antalya'nın pehlivanları törenle karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kazanan Erkan Taş ve üçüncü olan Mustafa Taş için Antalya'da kortej ve tören düzenlendi. Belediye yetkilileri ve güreşçiler, ata sporuna destek mesajları verdi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kuşanan başpehlivan Erkan Taş ve üçüncülük elde eden Mustafa Taş için Antalya'da kortej ve tören düzenlendi.

Döşemealtı'nda başlayan, cazgır ve davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, belediyenin önünde sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 14 ayrı branşta sporu ve sporcuyu desteklediklerini, yağlı güreşte de 16 Başpehlivan ve 500'ü aşkın güreşçiyle ata sporuna katkı sunduklarını söyledi.

Bu emeklerin karşılığını aldıklarını belirten Özdemir, "101 güreşçi, 11 Başpehlivanımızla indik Sarayiçi Er Meydanı'na. Bizim tüm başpehlivanlarımız altın kemerin favori adayıdır. Hepsi o kemere aynı yakınlıktadır ama bir kişi kuşanacaktı o altın kemeri ve o da Erkan Taş'a nasip oldu. Hiç kolay bir yıl geçirmedik ama yaşadığımız her zorluk bizim mücadelemizi daha da büyüttü.

Birbirimize kenetlenerek ve altın kemeri Antalya'ya getirme sözünü vererek indik o dualı çayıra." dedi.

Er meydanında büyük emek ve mücadele olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Muhittin başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır ata sporumuza çok büyük destekler verdi. 7 altın kemer getirdi bu şehre. Bu yıl belediyede görevi devraldığımız gibi asırlardır süren geleneğimize sahip çıkma sorumluluğunu da devraldık. Çok şükür bayrağı yere düşürmedik. Biz pehlivanlar diyarıyız. Güreşin başkentiyiz. Lokomotifiyiz. Bir fabrika gibi asırlardır süren geleneğimize nice yiğitler yetiştiriyoruz."

Altın kemeri kuşanan Erkan Taş da bu kemeri kazanmanın arkasında büyük emek olduğunu belirterek, "Başkanımız Büşra Özdemir'e, Muhittin başkanımıza kemer sözü vermiştik. Bu kemeri kazanıp Antalya'ya getirmek nasip oldu. Üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Bu kemeri Muhittin başkanımıza, bütün Antalya'ya armağan ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Taş ise bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, madalya ve kemeri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e armağan ettiklerini söyledi.

Güreşçilere çiçek hediye eden Özdemir, sporcularla kupayı kaldırdı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!
Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk dev bütçe: 2 dünya yıldızı birden geliyor

G.Saray'dan 100 milyonluk dev hamle: 2 dünya yıldızı birden geliyor
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!