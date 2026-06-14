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18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni kazanan başpehlivan belli oldu

18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni kazanan başpehlivan belli oldu
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18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan finalde Mustafa Taş'ı yenen Feyzullah Aktürk oldu.

  • 18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu.
  • Organizasyona 1700 sporcu katıldı.
  • Baş kategorisinde Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan üçüncülüğü paylaştı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı 18. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı. İzmit Atletizm Pisti'ndeki organizasyona 1700 sporcu katıldı.

FİNALDE KAZANAN FEYZULLAH AKTÜRK 

Güreşlerin üçüncü ve son gününde baş boyu final müsabakasında Ankara ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Taş karşılaştı. Rakibini mağlup eden Aktürk, 18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Baş kategorisinde Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan üçüncülüğü paylaştı.

ALT KATEGORİLERDE KAZANANLAR

Başaltıda Kocaeli Gölcük Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Hüseyin Soğukoğlu, büyük ortada Muhammed Enes Özcan, küçük orta büyükte Caner Arslan, küçük orta küçükte Alperen Düzenci, deste büyükte Eren Aymaz, deste ortada Can Ergen, deste küçükte Fahrettin Adil Çelik, ayak boyda İsmet Emir ve tozkoparanda Doğukan Karakuş birincilik elde etti. Teşvik 2’de Siyel Kadırı, teşvik 1’de Efe Çınar, minik 2’de Kuzey Pınarcı, minik 1’de ise Ali Kurt altın madalya aldı.

MADALYA VE KUPALAR VERİLDİ 

Organizasyonun ardından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dereceye giren pehlivanlara madalya ve kupalarını verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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