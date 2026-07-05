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Kırkpınar'da son şampiyon Orhan Okulu ile Ali Gürbüz çeyrek finalde elendi

Kırkpınar'da son şampiyon Orhan Okulu ile Ali Gürbüz çeyrek finalde elendi
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon Orhan Okulu ile dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, çeyrek finalde rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti. Yarı finale yükselen isimler Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Seçkin Duman ve Erkan Taş oldu.

Kırkpınar'ın son şampiyonu Orhan Okulu ile dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, çeyrek final müsabakalarında rakiplerine mağlup olarak organizasyona veda etti.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen tarihi organizasyonun son gününde çeyrek finale kalan 8 başpehlivan, yarı finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yapılan kura çekimi sonucunda Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz ile Erkan Taş, Seçkin Duman ile Osman Kan, İsmail Taş ile Serdar Yıldırım karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Orhan Okulu, geçen yıl finalde mağlup ettiği Feyzullah Aktürk'e bu kez yenilerek çeyrek finalde elendi. Altın kemeri bu yıl da kazanması halinde ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz ise Erkan Taş karşısında puanlamada mağlup olarak hedefini gerçekleştiremedi. Mücadelenin ardından Gürbüz büyük üzüntü yaşadı.

Günün diğer karşılaşmalarında Seçkin Duman rakibini geçerken, Mustafa Taş da yarı finale yükselen isimler arasında yer aldı.

Çeyrek final karşılaşmalarının ardından Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Seçkin Duman ve Erkan Taş yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda mücadele etmeye hak kazandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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