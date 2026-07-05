Erkan Taş Mustafa Taş kardeş mi, akraba mı?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen isimler arasında yer alan Erkan Taş ve Mustafa Taş, soyadlarının aynı olması nedeniyle dikkat çekti. Bunun üzerine "Erkan Taş kardeş mi?", "Mustafa Taş ile akrabalığı var mı?" soruları güreşseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Erkan Taş ile Mustafa Taş arasındaki akrabalık ilişkisine dair merak edilenler.

ERKAN TAŞ VE MUSTAFA TAŞ KARDEŞ Mİ, AKRABA MI? İŞTE ARALARINDAKİ AİLE BAĞI

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gösterdikleri başarılı performansla adlarından söz ettiren Erkan Taş ve Mustafa Taş, soyadlarının aynı olması nedeniyle güreşseverlerin merak konusu oldu. "Erkan Taş ve Mustafa Taş kardeş mi?", "Akraba mı, kuzen mi?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılırken, iki başarılı pehlivan arasındaki aile bağı da netlik kazandı.

ERKAN TAŞ VE MUSTAFA TAŞ KARDEŞ Mİ?

Erkan Taş ile Mustafa Taş öz kardeş değildir. İki başarılı pehlivan, baba tarafından amca çocuklarıdır. Aynı aileden gelen ikili, çocukluk yıllarından itibaren yağlı güreş kültürü içinde yetişerek er meydanlarında önemli başarılara imza attı.

Hem antrenmanlarda hem de organizasyonlarda zaman zaman birlikte yer alan iki pehlivan, akrabalık bağlarının yanı sıra tatlı rekabetleriyle de dikkat çekiyor.

TAŞ AİLESİNİN GÜREŞ GELENEĞİ

Sinop'un Durağan ilçesinden çıkan Taş ailesi, uzun yıllardır yağlı güreş geleneğini sürdüren ailelerden biri olarak biliniyor. Ailenin büyük dedelerinden itibaren birçok ferdi er meydanlarında mücadele ederken, bu gelenek kuşaktan kuşağa aktarıldı.

Geçmişte amatör olarak devam eden aile geleneği, günümüzde profesyonel seviyeye taşınırken Mustafa Taş ve kuzeni Erkan Taş, Türk yağlı güreşinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

AİLEDE BAŞKA PEHLİVANLAR DA VAR

Taş ailesinde yalnızca Mustafa Taş ve Erkan Taş değil, Mustafa Taş'ın öz kardeşi Yusuf İslam Taş da yağlı güreş kariyerini sürdürüyor. Başaltı boyunda mücadele eden Yusuf İslam Taş da aile geleneğini devam ettiren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Böylece Taş ailesi, farklı boylarda mücadele eden pehlivanlarıyla Türk yağlı güreşine katkı sunmayı sürdürüyor.

ERKAN TAŞ VE MUSTAFA TAŞ'IN REKABETİ

Erkan Taş ile Mustafa Taş, aynı aileden gelmelerine rağmen er meydanlarında zaman zaman birbirlerine rakip oluyor. Güreş otoriteleri tarafından son yılların başarılı pehlivanları arasında gösterilen ikili, birbirlerini geliştiren rekabetleriyle de öne çıkıyor.

Hem aile bağlarını koruyan hem de sporun centilmenlik ruhunu sahaya yansıtan iki kuzen, yağlı güreş camiasında örnek gösterilen isimler arasında bulunuyor.