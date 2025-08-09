19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreş Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Geçen yılın Kunduz Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş'ın bayrak ile yer aldığı kortej yürüyüşü Çamlık Parkı'ndan başlayıp, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kunduz Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, Vezirköprü Dernekler Federasyonu Başkanı Yahya Öztürk ile güreş için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen güreş ağaları, güreşçiler katıldı.

Festival kapsamında hafta sonu Vezirköprü Kunduz Boğazı mevkisindeki yaklaşık 1500 pehlivan şampiyonluk mücadelesi verecek.