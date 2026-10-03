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Orhan Okulu, Ankara Sincan'daki yağlı güreşte bu sezon 7. kez başpehlivan oldu

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Ankara Sincan'daki yağlı güreşlerin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu, Erkan Taş'ı mağlup ederek birinciliği kazandı. Okulu bu sezon 7. başpehlivanlık zaferine ulaşırken Erkan Taş ikinci, Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya üçüncü oldu.

Ankara Sincan Belediye Spor Kulübü Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Başkentteki organizasyonun başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu, Erkan Taş'ı mağlup ederek birinciliğe ulaştı.

Başpehlivanlık kategorisinde Erkan Taş ikinci, Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya ise üçüncü sırayı aldı.

Orhan Okulu, bu sezon 7. başpehlivanlık zaferini elde etti.

Kaynak: AA
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