Bakan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de anaokulu açılışına katıldı

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nde hayırseverlerin bağışlarıyla tamamlanan Zeynep- Mustafa Taş Uygulama Anaokulu'nun açılışı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

TÜ İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi'ndeki Eğitim Fakültesi bünyesinde, hayırsever Zeynep ve Mustafa Taş tarafından uygulama anaokulu yapıldı. Üniversitedeki 16 akademisyenden oluşan danışma kuruluyla eğitim programı hazırlanan okulda; doğadan ilham alan petek mimarisi, her sınıfa açılan özel bahçeleri, STEAM laboratuvarı, müzik ve sanat atölyeleri, koza odası (duyu ve sakinleşme alanı) ile çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunulması hedeflendi. Yaklaşık 2 ay gibi sürede tamamlanan anaokulunun açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışla Yılmaz'ın yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hayırsever Zeynep ve Mustafa Taş ile akademisyenler katıldı.

'TEORİDEN PRATİĞE BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Açılışta konuşan Nazif Yılmaz anaokulunda teori ve pratiğin bir arada hayata geçeceğini söyleyerek, "Malumunuz Bakanlığımızın bu yılki ilk dersi güzel bir temayla başladı, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan.' Bu temayla Türkiye'mizin tamamında 1 hafta boyunca ormanlarımız, yeşilliklerimiz gündem oldu. Her çocuk bir fidan diyerek çocuklarımız üzerinden de yani bu yeşil vatanın devamı için elbette çocuklarımızın zihinlerinin ve gönüllerinin inşa edilmesi ve onların varlığının devam ettirilmesi, nesillerin artırılması, bu iki tema merkezdeydi. Dolayısıyla burada inşa edilmiş olan bu peteğin çok özel anlamlı var. Bir defa petek başlı başına bir metafor. Burada inşa edilmiş olan bu peteğin çok özel anlamı var. Bir defa petek başlı başına bir metafor. Bu petekte kimler var? Arılar var. O arıları yetiştirecek olan hocalar var. Yaklaşık 20 akademisyenimizin bulunduğu bir danışma kurulu var. Dolayısıyla burası eğitim fakültemizin uygulama gerçekleştirebileceği bir anaokulu. Teoriden pratiğe, bilgiden uygulamaya bir proje burada gerçekleştirilmiş olacak. Belki hocalarımız makalelerinde, tezlerinde yazdıklarını burada test ederken, bazı şeylerin uyduğunu bazı şeylerin uymadığını görecekler. Ama ben inanıyorum ki hocalarımız öncelikle burada uyguladıkları programda Bakanlığımızca okul öncesi programları olarak hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini de burada aslında bir test etme imkanları da olacak" dedi.

'SAMİMİ EMEK KARŞILIKSIZ KALMIYOR'

Anaokuluyla geçmişten geleceğe fidan dikildiğini anlatan Yılmaz, "Mustafa Bey ve Zeynep Hanım buraya şimdi bir fidan diktiler ve bu meyve verecek. Kendilerinden sonra nesiller boyu devam edecek ve tıpkı domino taşları gibi buradaki yetişen her bir yavrumuz, kendi aileleri içerisinde yetişip topluma yararlı bir insan olacak. En kıymetli şey de insan yetiştirmek ve insan yetiştirecek müesseseleri kurmak. Dolayısıyla yıllardır eğitimci olan, 19 yıllık öğretmenliği olan bir kardeşiniz olarak ifade etmek isterim; insana verilen emek hiçbir zaman zayi olmuyor. Samimi olarak yapılan hiçbir emek karşılıksız kalmıyor. Burada bir petek inşa edildi, 73 gün gibi kısa bir sürede. Arıların çalışma temposuna uygun. Zannediyorum ki buradan yetişecek arıları yetiştirecek hocalar da aynı tempoyla arı yetiştirmeye devam edecekler ve o baldan da bütün insanlık ve Türkiye'miz istifade edecekler" diye konuştu.

'OKUL YAPMAK HAYALİMDİ'

Mustafa Taş da okul yaptırmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, "Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Uzun zamandan beri bir okul yapma niyetim vardı, bu hayalimizi gerçekleştirmek için yer tahsis eden sayın rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Hatipler de okulda 'bal peteği' projesiyle yola çıktıklarını belirtti. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise okul yapımının devlet ve milletin el ele vermesinin önemli örneklerinden olduğunu ifade etti.

'HAYIRSEVERLERİN KATILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, anaokulunun çok önemli bir hizmet olduğunu söyleyerek, "Bugün gerçekten de hem ihtiyaç olan hem çocuklarımızın içerisinde barınacağı, eğitim alacağı hem de onların öğretmenlerinin de bir şekilde uygulamalı eğitimle beraber yetkinlik kazanacağı iki anlamlı proje burada birleşmiş durumda. Bu manada gerçekten de çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Devlet ve millet bütünleşmesi adına, hayırseverlerin bu işlere katılımının sağlanması gerçekten bizim açımızdan son derece önemli ve kıymetli. Yapılan işleri vatandaşların da benimsemesi ve kucaklaması anlamlı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesiyle anaokulu açıldı. Bakan Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, okulda incelemelerde bulunup faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Günün anısına okul bahçesine fidan dikildi.