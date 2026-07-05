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Başpehlivan Erkan Taş, Edirne'de hamam geleneğini sürdürdü

Başpehlivan Erkan Taş, Edirne'de hamam geleneğini sürdürdü
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, şampiyonluğun ardından Mustafa Taş ile birlikte tarihi hamam geleneğini sürdürdü. Vatandaşların duaları eşliğinde gerçekleşen ritüel, yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğin parçası oldu.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, şampiyonluğun ardından asırlardır yaşatılan hamam geleneğini sürdürdü. Taş'a başpehlivan Mustafa Taş da eşlik etti.

Şampiyonluğun ardından Selimiye Camii Meydanı'nda vatandaşlar ve esnaf tarafından coşkuyla karşılanan Erkan Taş, güreşseverlerin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Mustafa Taş ile birlikte alkışlar eşliğinde tarihi hamama yürüyen başpehlivanlar, vatandaşların yoğun ilgisi arasında hamama ulaştı.

Hamam girişinde toplanan vatandaşlar tarafından salavatlar getirilip dualar edilirken, Erkan Taş ve Mustafa Taş da duaların ardından tarihi hamama geçti. Böylece Kırkpınar'ın yüzyıllardır sürdürülen köklü hamam geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden biri olarak kabul edilen hamam geleneği, başpehlivanların şampiyonluk sevincine manevi bir anlam katarken, şehir merkezindeki yürüyüş ve hamam programı vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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