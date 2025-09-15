Trakya Üniversitesi'nde Yeni Anaokulu Açılışı

Trakya Üniversitesi Zeynep- Mustafa Taş Uygulama Anaokulu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla törenle açıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, okulun 73 gün gibi kısa bir sürede inşa edilmesinin mükemmel bir çalışma olduğunu söyledi.

Okulun petek şeklinde inşa edilmesinin özel bir anlamının olduğunu belirten Yılmaz, "Petek başlı başına bir metafor. Bu petekte arılar var elbette o arıları yetiştirecek olan hocalar var, yaklaşık 20 akademisyenimizin bulunduğu bir danışma kurulu var. Dolayısıyla burası eğitim fakültemizin uygulama gerçekleştirebileceği bir anaokulu. Yani teoriden pratiğe, bilgiden uygulamaya aslında bir proje burada gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

Yılmaz, akademisyenlerin makalelerinde ve tezlerinde yazdıklarını anaokulunda test edeceklerini dile getirdi.

Akademisyenlerin, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi programları olarak hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini de burada test etme imkanlarının olacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle okul öncesine, ilköğretim çağına ve lise çağına aslında yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışıldı ve orada kavramlarla çocuklarımızın Erdem Değer Eylem Modeli ile aslında bir zihin ve gönül birlikteliği sağlamasının çabası içerisinde olundu.

Bunu da hocalarımız ben inanıyorum ki burada gerçekleştirecekler. Sonra buradan yetişen arılarımız Türkiye'mizi bir petek gibi görerek bulundukları konumda gerek kendi iç dünyalarında gerekse hayattaki rolleri içerisinde ülkemizi ilmek ilmek dokuyacaklar ve insanlığa hizmet edecekler."

Yılmaz, anaokulunu yaptıran Zeynep- Mustafa Taş çiftine de teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de insanların hayattaki en önemli amacının bir eser bırakarak dünyadan ayrılmak olduğunu belirterek, "Bu eser özellikle gençlerimize, yavrularımıza, geleceğimizi emanet edeceğimiz bir nesle ait olursa bu çok daha anlamlı." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da devlet ve millet işbirliğinin güzel bir örneğinin hayata geçirildiğini belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise insanın akılla alakalı gelişiminin 1 ve 5 yaş arasında olduğunu belirterek bu nedenle okul öncesi eğitim kurumu açmaya karar verdiklerini ifade etti.

Hayırsever Mustafa Taş da uzun süredir kurduğu okul yaptırma hayalini gerçekleştirmesi için yer tahsisi yapan Hatipler'e teşekkür etti.

Hayırseverler Zeynep ve Mustafa Taş'a teşekkür belgesi verilen program, açılışı yapılan anaokulunun gezilmesi ve fidan dikimiyle sona erdi.

3 anasınıfı bulunan 385 metrekare kapalı alana sahip okulda atölyeler ve oyun parkı da bulunuyor.