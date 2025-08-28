Trakya Üniversitesinde Yeni Anaokulu Açılıyor

Trakya Üniversitesinde Yeni Anaokulu Açılıyor
Trakya Üniversitesi, 'Zeynep-Mustafa Taş Uygulamalı Anaokulu'nu yeni eğitim sezonunda hizmete açıyor. Anaokulu, çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek için zengin bir eğitim programı sunacak.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Zeynep- Mustafa Taş Uygulamalı Anaokulu" yeni eğitim sezonunda hizmet verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, anaokulunun 4-5 Eylül'de gerçekleştirilecek oryantasyon sonrası 8 Eylül'de eğitim-öğretime başlayacağı belirtildi.

Okulun çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunacağı aktarılan açıklamada, "Çocuklarımızın sevgiyle büyüdüğü, oyunlarla keşfettiği ve geleceğe güvenle hazırlandığı bu özel kurumda, her bir bireyin potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesi için tüm imkanlar sunulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Akademisyenler rehberliğinde çocuklara sunulacak programın kapsayıcı model üzerine kurulu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklara yabancı dil, STEAM, hareket eğitimi, müzik, felsefe, kodlama, geri dönüşüm, etkileşimli kitap okuma, mutfakta bilim ve tarım atölyelerinde eğitimler verilecek. Tüm atölyeler, üniversitenin alanında uzman akademisyenleri ve öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülecektir.

Her hafta düzenli olarak uygulanacak bu atölyelerle çocuklarımız soran, keşfeden, üreten ve dünya vatandaşı bireyler olarak yetişecekler. Ayrıca, anaokulumuzda danışma kurulumuz rehberliğinde gökyüzü gözlemleri, yaratıcı atölyeler, izci etkinlikleri ve kültürel buluşmalar gibi özel etkinliklerle velilerimiz ve çocuklarımızın birlikte katılabileceği keyifli öğrenme fırsatları sunulacaktır."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
500
