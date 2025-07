Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finale Yükselen Pehlivanlar Belirlendi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda üçüncü tur müsabakaları tamamlanırken 8 pehlivan, çeyrek finale yükseldi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlere rakiplerini yenerek tur atlayan 16 başpehlivan çıktı.

Kuralarını çekerek eşleşen başpehlivanlar, cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıktı, ardından da güreşe başladı.

Erken final dedirten güreş

Turun en çok merak edilen güreşi, son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş arasındaki müsabaka oldu.

Zeybek ve Taş geçen yıl finalde güreşmiş, müsabakayı Zeybek çangalla 52. dakikada kazanarak "Türkiye Başpehlivanı" olmuştu.

Erken final niteliğindeki güreş, Yusuf Can Zeybek'in atakları, Mustafa Taş'ın da atakları bertaraf çabalarıyla sürdü. Mustafa Taş'a pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi. Normal sürede yeniş gerçekleşmeyince güreş, puanlama bölümüne taşındı. Bu bölüm daha atak geçti. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında kontratağa çıkan Yusuf Can Zeybek, kasnaktan yakalayıp rakibini sürerek dengesini bozdu. Yusuf Can, puan alarak müsabakadan galip ayrıldı.

Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk'ü karşı karşıya getiren ve yaklaşık 75 dakika süren güreş ise seyir açısından doyurucu bir müsabaka olmadı. Kule hakemliği bu nedenle Gürbüz'e 1, Aktürk'e 2 ihtar vererek atak güreşmeleri yönünde uyardı. Feyzullah, rakibinin boşluğundan yararlanıp dalarak aldığı puanla güreşi kazandı.

Yusuf Can Zeybek ve Feyzullah Aktürk'ün yanı sıra İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz, çeyrek finale yükselen isimler oldu.