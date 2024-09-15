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2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç Başpehlivan Oldu

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Ankara'da düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan İsmail Koç, büyük bir başarıya imza attı. 64 başpehlivanın katıldığı organizasyonda 622 pehlivan mücadele etti.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadı'nda düzenlenen organizasyonda 64 başpehlivan kol bağladı. Tüm boylarda ise 622 pehlivan mücadele etti.

Başkentte Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonu şampiyonu Enes Doğan ile Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk de er meydanına çıktı.

Yarı finalde Hüseyin Gümüşalan'ı yenen İsmail Koç, finalde 2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mustafa Taş ile karşılaştı. Rakibini puanlama bölümünde bastırarak yenen İsmail Koç, Ankara'da birinciliği elde etti.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde üçüncü ise Hüseyin Gümüşalan ve Yunus Emre Yaman oldu.

Müsabakaları İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Başkanı ve Ankara milletvekili Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de izledi.

Yüksel Arslan, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında Ankara'da yağlı güreş organizasyonu düzenlediğini belirterek, "Ancak Atatürk'ten sonra maalesef bu gelenek ihmal edilmiş. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu geleneği devam ettirmek için kollarımızı sıvadık. Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz bu özel güreş müsabakası, büyük bir coşkuyla karşılandı. Allah'ın izniyle bu gelenek uzun yıllar devam ettirilecektir." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübünün önemli güreş tesislerine sahip olduğuna dikkati çeken Arslan, "ASKİ Spor, güreşin lokomotifidir. Binden fazla altyapı sporcusuyla, şampiyonlarıyla Türk sporuna ve Türk milletine hizmet etmeye devam edecektir. Ata sporumuz güreşi ve milli değerlerimizi yaşatmak, sporun ve sporcunun yanında olmak bizlerin görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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