Karacaoğlan Festivali'nde Mustafa Taş ve Sefo'dan Unutulmaz Konser

Karacaoğlan Festivali'nde Mustafa Taş ve Sefo'dan Unutulmaz Konser
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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 63. Karacaoğlan, Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Halk Müziği sanatçısı Mustafa Taş ve Sefo sahne aldı. Konserde izleyicilere keyif dolu anlar yaşatıldı.

MERSİN'İin Mut İlçesinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Karacaoğlan, Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Mustafa Taş ve Sefo ücretsiz halk konseri verdi.

Şehir Stadı'ndaki konserde ilk sahne alan Halk Müziği sanatçısı Mustafa Taş, Ankara havaları başta olmak üzere söylediği türkülerle izleyenleri coşturdu.

Daha sonra dans ekibiyle sahneye çıkan Sefo, ateş ve ışık oyunları eşliğinde parçalarını seslendirdi. Her iki sanatçının söylediği parçalara eşlik eden izleyiciler unutulmaz bir gece geçirdiler.

Haber - Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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