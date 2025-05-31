Karacaoğlan Festivali'nde Mustafa Taş ve Sefo'dan Unutulmaz Konser

MERSİN'İin Mut İlçesinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Karacaoğlan, Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde Mustafa Taş ve Sefo ücretsiz halk konseri verdi.

Şehir Stadı'ndaki konserde ilk sahne alan Halk Müziği sanatçısı Mustafa Taş, Ankara havaları başta olmak üzere söylediği türkülerle izleyenleri coşturdu.

Daha sonra dans ekibiyle sahneye çıkan Sefo, ateş ve ışık oyunları eşliğinde parçalarını seslendirdi. Her iki sanatçının söylediği parçalara eşlik eden izleyiciler unutulmaz bir gece geçirdiler.

Haber - Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),