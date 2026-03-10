KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.
KKTC'de 8 Mart'ta kullandığı otomobille trafik yön tabelasına çarpması sonucu yaşamını yitiren Taş'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze törenine, Taş'ın annesi Ümmü, babası Ali Taş ve yakınlarılarının yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Taş'ın naaşı toprağa verildi.