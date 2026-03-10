Haberler

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

KKTC'de 8 Mart'ta kullandığı otomobille trafik yön tabelasına çarpması sonucu yaşamını yitiren Taş'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Taş'ın annesi Ümmü, babası Ali Taş ve yakınlarılarının yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Taş'ın naaşı toprağa verildi.

Kaynak: AA
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

Eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

Eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar

Savaşta dengeleri altüst edecek adım