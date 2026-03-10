Haberler

KKTC'de trafik kazasında hayatını kaybeden asker memleketinde toprağa verildi

KKTC'de trafik kazasında hayatını kaybeden asker memleketinde toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş (23), memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Lefkoşa'daki Gönyeli-Çemberi kara yolunda meydana geldi. KKTC'de görev yapan KTKA 2'nci Mekanize Piyade Taburu 3'üncü Mekanize Piyade Bölüğü personeli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş yönetimindeki HU 454 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Taş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, babası Ali ve annesi Ümmü Taş, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan, Erdemli Belediye Başkan Vekili Fatih Serin, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk, Emniyet Amiri Hakan Çim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taş'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp