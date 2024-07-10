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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonları Antalya'da Coşkuyla Karşılandı

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663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri art arda ikinci kez kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek ile ikinci Mustafa Taş'ı güreş severler Antalya'da coşkuyla karşıladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, konvoyla şehir turu attı ve AKM'de düzenlenen törene katıldı. Törende derece elde eden güreşçilere ödüller verildi.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri art arda ikinci kez kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek ile ikinci Mustafa Taş'ı güreş severler Antalya'da coşkuyla karşıladı.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri art arda ikinci kez kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ikinci Mustafa Taş ve ödül alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Antalya'da coşkuyla karşılandı. Döşemealtı ilçesinde güreş severlerin karşıladığı pehlivanlar, konvoyla şehir turu attı. Kortejde üstü açık otobüs ve otomobille vatandaşları selamlayan pehlivanlar, AKM'de düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 6 dönem belediye başkanlığı yaptığını ve Kırkpınar altın kemerini 7 başpehlivanının kazandığını dile getirdi. Siyaset ile sporu ayrı tuttuğunu ve güreşi desteklediğini belirten Başkan Böcek, "Ata sporumuzu çocuklarımıza, geleceğimize aktarmak için destek olmaya çalışıyorum. 500'e yakın güreşçimiz var. Altın kemerleri Antalya'ya getirecek küçük yaşta sporcularımız da burada. Onların da başarılı olması için çabalayacağız" dedi.

Törende Kırkpınar'da derece elde eden güreşçilere çeşitli ödüller verildi. Başpehlivan Zeybek, ödülünü babası Atilla Zeybek ve oğlu Alparslan ile aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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