65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde kazanan 2 saat sonunda belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu.

1730 BAŞPEHLİVAN KATILDI

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleşen güreşlere 74'i başpehlivan olmak üzere 1730 pehlivan katıldı.

2 SAAT SÜREN FİNAL

Güreşlerin final müsabakasından baş boyunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş ile Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu finalde karşılaştı. Orhan Okulu, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı 2 saat sonunda yenerek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporunun daha yukarıya çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi.