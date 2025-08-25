65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde kazanan 2 saat sonunda belli oldu

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde kazanan 2 saat sonunda belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde başpehlivan finalde rakibi Mustafa Taş'ı 2 saat sonunda yenen Orhan Okulu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu.

1730 BAŞPEHLİVAN KATILDI

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleşen güreşlere 74'i başpehlivan olmak üzere 1730 pehlivan katıldı.

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde kazanan 2 saat sonunda belli oldu

2 SAAT SÜREN FİNAL

Güreşlerin final müsabakasından baş boyunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş ile Ali Gürbüz'ü yenen Orhan Okulu finalde karşılaştı. Orhan Okulu, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı 2 saat sonunda yenerek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde kazanan 2 saat sonunda belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporunun daha yukarıya çıkarılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.