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Trakya Üniversitesinden okul öncesi eğitime örnek model

Trakya Üniversitesinden okul öncesi eğitime örnek model
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Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirdiği bütüncül eğitim modeliyle çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekliyor. Okul müdürü Dr. Gülşah Açar Günşen, modelin bilimsel temellere dayandığını ve aile katılımıyla güçlendiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Zeynep- Mustafa Taş Uygulama Anaokulu okul öncesi eğitimde örnek bir model ortaya koydu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 Okul Öncesi Eğitim Programı ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen eğitim modeli çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklerken, öğrenmeyi sınıf ortamının ötesine taşıyan uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Açar Günşen, modelin temelinde bütüncül eğitim anlayışının yer aldığını belirterek, öğrenme sürecini sınıfla sınırlandırmadıklarını, çocukların doğayla, bilimle ve evrensel değerlerle iç içe büyümesini hedeflediklerini söyledi.

Günşen, bilimsel temellere dayanan okulun bütüncül eğitim anlayışı, yenilikçi uygulamaları, güçlü aile katılımı ve akademik destek programlarıyla okul öncesi eğitimde örnek bir model olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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