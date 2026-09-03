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Anaokulu Veli Toplantısı Yapıldı

Anaokulu Veli Toplantısı Yapıldı
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Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi; akademik takvim, eğitim programı ve oryantasyon süreci ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Zeynep- Mustafa Taş Uygulama Anaokulunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi veli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya veliler katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının çocuklar, aileler ve eğitimciler açısından verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Aile ve okul arasındaki işbirliğinin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çeken Bayır, velilerin eğitim sürecine katılımının önem taşıdığını belirtti.

Toplantıda velilere akademik takvim, eğitim programı, günlük akış, sınıf ve bahçe uygulamaları, STEAM çalışmaları, yabancı dil eğitimi, sanat ve müzik etkinlikleri, hareket çalışmaları ile doğa temelli öğrenme süreçleri hakkında bilgi verildi.

Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Günşen de okulun bir yıllık gelişim süreci ve yeni döneme ilişkin planlamaları anlattı.

Kurumun eğitim yaklaşımı ve fiziki olanaklarına ilişkin bilgi veren Günşen, çocukların gelişimini desteklemeye yönelik gerçekleştirilecek uygulamaları aktardı.

Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dönmez ise çocukların okula uyum ve oryantasyon süreci, aile-okul işbirliği ve ailelerin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Anaokulu Danışma Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda velilerin soruları yanıtlandı.

Anaokulunda 3-4 Eylül'de oryantasyon programı gerçekleştirilecek, 2026-2027 eğitim öğretim yılı faaliyetleri ise 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: AA
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