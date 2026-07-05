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Kırkpınar'da altın kemer adayı Ali Gürbüz elendi

Kırkpınar'da altın kemer adayı Ali Gürbüz elendi
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Edirne'deki 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final maçları sona erdi. Son şampiyon Orhan Okulu ve 4 kez şampiyon olan Ali Gürbüz rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti. Yarı finale yükselen pehlivanlar: Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Seçkim Duman ve Erkan Taş.

EDİRNE'de devam eden tarihi 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı finale kalarak adını son dörde yazdıran pehlivanlar belli oldu. Son Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu ile 4 şampiyonluğu bulunan başpehlivan Ali Gürbüz rakiplerine yenilerek çeyrek finalde elendi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, çeyrek finale kalan 8 başpehlivan bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıktı. Er meydanında kura çeken başpehlivanlardan Orhan Okulu Feyzullah Aktürk ile, Ali Gürbüz Erkan Taş ile, Seçkim Duman Osman Kan ile, İsmail Taş da Serdar Yıldırım ile eşleşti.

Karşılaşmalar sonucunda bu yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz rakibi Erkan Taş'a yenildi. Puanlamada yenilen Gürbüz büyük üzüntü yaşadı. Kırkpınar'ın son şampiyonu Orhan Okulu da, rakibi Feyzullah Aktürk'e yenilerek, veda etti. Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Seçkim Duman ve Erkan Taş yarı finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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