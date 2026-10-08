DEVA Partili Şahin, fon krizinde kazananın Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu savundu

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(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Fon krizinde tablo şuymuş: Ticaret Bakanı fonda kalmış çıkamıyor, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kalem müdürü kaybetmiş mağdur, kazanan ise Fatma Betül Sayan Kaya… Galiba Fatma Betül Sayan Kaya'yı Aile Bakanı değil de Ticaret Bakanı yapmak gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon soruşturmalarına ilişkin ilişkin sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, şunları kaydetti:

"Fon krizinde tablo şuymuş: Ticaret Bakanı fonda kalmış çıkamıyor,

Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kalem müdürü kaybetmiş mağdur,

Kazanan ise Fatma Betül Sayan Kaya…

İnsanın aklına şu geliyor: Galiba Fatma Betül Sayan Kaya'yı Aile Bakanı değil de Ticaret Bakanı yapmak gerekiyormuş. Bu tabloda ticaretten en karlı çıkan ve anlayan isim o gibi görünüyor."

Kaynak: ANKA