BBP Genel Başkanı Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Türkmen heyetini ağırladı

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(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. BBP Genel Merkezi'nin sosyal medyasından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Halep Milletvekili Sayın Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Nazik ziyaretleri için Sayın Mehid İsa ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, Suriye Türkmeni kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA