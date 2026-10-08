Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Türkmen heyetini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Türkmen heyetini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyeti genel merkezinde ağırladı. Açıklamada, nazik ziyaretleri için teşekkür edildiği ve Suriye Türkmeni kardeşlere selam iletildiği belirtildi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. BBP Genel Merkezi'nin sosyal medyasından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Halep Milletvekili Sayın Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Nazik ziyaretleri için Sayın Mehid İsa ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, Suriye Türkmeni kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
Hopa'da tır parkında heyelan! Aracını kurtarmaya çalışan kişi feci şekilde can verdi

Aracını kurtarmak isterken korkunç şekilde can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var

Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak