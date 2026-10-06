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Milletvekili Zeybek, fon dosyasının TBMM'de araştırılmasının engellendiğini söyledi

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Milletvekili Zeybek, fon dosyasının TBMM'de araştırılmasının engellendiğini söyledi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, fon dosyasının TBMM'de araştırılması gerektiğini belirterek iktidarın muhalefetin önergesinin görüşülmesini engellemek için karar yeter sayısı istediğini söyledi. Zeybek, milletin parasının hesabının sorulacağını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, fon dosyasının TBMM'de araştırılması gerektiğini belirterek, iktidarın muhalefetin önergesinin görüşülmesini engellemek için karar yeter sayısı istediğini ve ardından Genel Kurul'a girmediğini belirtti. Zeybek, "Kaçarak bu soygunun üzerini örtemeyeceksiniz. Milletin parasının hesabı sorulacak" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon dosyasına ilişkin Meclis'te yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosya kapanmayacak! Fon tokatçılığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırmak istiyoruz. Muhalefet, milletin parasının nerede olduğunu, bu düzenin nasıl kurulduğunu, kimlerin sorumlu olduğunu Meclis gündemine taşıyor. Peki iktidar ne yapıyor? Konuşmak yerine kaçıyor! Muhalefetin önergesinin görüşülmesini engellemek için karar yeter sayısı istiyorlar. Ardından da karar yeter sayısı bulunmasın diye Genel Kurul salonuna girmediler. Kaçarak bu soygunun üzerini örtemeyeceksiniz. Milletin parasının hesabı sorulacak."

Kaynak: ANKA
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