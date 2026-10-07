Aykut Kaya, kontenjan nedeniyle tayini yapılmayan öğretmenler için il emri istedi

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretleri kabul edildiği halde kontenjan yetersizliği sebebiyle tayini gerçekleşmeyen öğretmenler için İl Milli Eğitim Müdürlüklerince il emrinin uygulanmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, binlerce öğretmenin aile birliği, sağlık veya can güvenliği mazereti kabul edildiği halde kontenjan yetersizliği nedeniyle atamasının gerçekleştirilmediğini aktardı.

Bu meselenin yalnızca öğretmenlerin değil, eşlerinden ayrı kalan ailelerin, annesini ya da babasını bekleyen çocukların da meselesi olduğunu belirtti.

Aykut Kaya, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda bu soruna il emri uygulamasıyla çözüm bulunmuştu. Ancak bu yıl il emrinin uygulanmayacağı önceden açıkça bildirilmediği için hayatını buna göre planlayan birçok öğretmenimiz mağdur olmuş durumda. Eşi kamuda da çalışsa, özel sektörde de çalışsa aile ailedir. Bir taraftan 'Aile Yılı' diyerek ailenin önemini anlatıyorsunuz, diğer taraftan öğretmenlerimizi ailelerinden koparıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımızdan öğretmenlerimizin sesini duymasını, il emrini uygulamasını ve ailelerimizi birbirine kavuşturmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA