Bekir Bozdağ neden istifa etti? Bekir Bozdağ hastalığı ne? Bekir Bozdağ hasta mı, ne hastası, son hali nasıl?

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Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın sağlık sorunları nedeniyle bir süredir TBMM çalışmalarına ara vermesinin ardından son durumu yeniden gündeme geldi. Tedavi sürecinin ardından kademeli olarak mesaisine başlayan Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine katıldı. Ancak Bozdağ'ın sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğinin açıklanmasıyla birlikte, "Bekir Bozdağ neden istifa etti?", "Bekir Bozdağ hasta mı?", "Bekir Bozdağ hastalığı ne?" ve "Bekir Bozdağ son hali nasıl?" soruları yeniden gündeme geldi.

BEKİR BOZDAĞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ'ın istifasına ilişkin dilekçesini TBMM Başkanlığına sunduğu bildirildi. Güncel gelişmeye göre AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni bir TBMM Başkanvekili seçecek.

BEKİR BOZDAĞ HASTA MI?

Bekir Bozdağ'ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyor. Bu süreçte Meclis çalışmalarına ara veren Bozdağ, tedavisinin ardından kademeli olarak mesaisine yeniden başlamıştı.

Ancak Bozdağ'ın yaşadığı rahatsızlığın hangi hastalık olduğu kamuoyuna açıklanmadı. Kendisi, ailesi veya yetkili kurumlar tarafından teşhis ve tedavi sürecine ilişkin tıbbi ayrıntılar paylaşılmadı.

BEKİR BOZDAĞ HASTALIĞI NE?

Bekir Bozdağ'ın hastalığının ne olduğuna ilişkin resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bozdağ'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle tedavi gördüğü bilinse de rahatsızlığının adı ve tıbbi ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Sosyal medyada belirli hastalıklara ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmiş olsa da bu iddialar doğrulanmadı.

BEKİR BOZDAĞ SON HALİ NASIL?

Bekir Bozdağ, tedavi sürecinin ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. Sağlık sorunlarına rağmen memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine katılan Bozdağ, organizasyon kapsamındaki programlarda yer aldı.

Etkinlik alanında çekilen görüntülerde Bozdağ'ın belirgin şekilde kilo kaybettiği görüldü. Bu görüntüler, sağlık durumuyla ilgili kamuoyundaki ilgiyi yeniden artırdı.

Ancak görüntüler üzerinden herhangi bir hastalık ya da tıbbi durum hakkında değerlendirme yapmak mümkün değil. Bozdağ'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna açıklanan bilgiler, tedavi gördüğü ve sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrıldığı bilgileriyle sınırlı.

Bekir Bozdağ'ın TBMM'deki görevine ilişkin güncel gelişmeyle birlikte sağlık durumu yeniden gündeme gelirken, rahatsızlığının adı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. TBMM'nin resmi sayfasında Bozdağ daha önce Başkanvekili olarak yer alıyordu.