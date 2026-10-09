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Gökan Zeybek, para piyasası fonlarında haftada 44,6 milyar liralık küçülmeyi açıkladı

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Gökan Zeybek, para piyasası fonlarında haftada 44,6 milyar liralık küçülmeyi açıkladı
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, para piyasası fonlarının 25 Eylül haftasında 1 trilyon 667 milyar lira, 2 Ekim haftasında ise 1 trilyon 622 milyar lira olduğunu belirtti. Zeybek, bir haftada yaklaşık 44,6 milyar liralık küçülme yaşandığını kaydetti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "1 Ekim'de açıklanan veri, 25 Eylül haftasına aitti. O veride Para Piyasası Fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon 667 milyar lira olarak görülüyordu. Dün, 8 Ekim'de yayımlanan yeni veri ise 2 Ekim haftasına ait. Yeni rakam: 1 trilyon 622 milyar lira." açıklamasında bulundu.

"Fon krizi"ne ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek şunları kaydetti:

"Fon tokatçılığı sonrası birçok göstergede ciddi bozulmalar var. En çarpıcı olanlardan biri de para piyasası fonlarında yaşanıyor ! 1 Ekim'de açıklanan veri, 25 Eylül haftasına aitti. O veride Para Piyasası Fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon 667 milyar lira olarak görülüyordu. Dün, 8 Ekim'de yayımlanan yeni veri ise 2 Ekim haftasına ait. Yeni rakam: 1 trilyon 622 milyar lira. Yani 25 Eylül'den 2 Ekim'e, yalnızca bir haftada yaklaşık 44,6 milyar liralık yeni bir küçülme daha yaşandı.

Ağustos sonunda yaklaşık 2,3 trilyon lira olan Para Piyasası Fonlarının toplam büyüklüğü, 2 Ekim itibarıyla 1 trilyon 622 milyar liraya kadar geriledi. Yaklaşık 677 milyar liralık, yani yüzde 29,4'lük bir küçülmeden söz ediyoruz. Bir finans sisteminde en zor kazanılan şeyin para olduğu sanılır. Değil. En zor kazanılan şey istikrar ve güvendir. İstikrar ve güven giderse, para da gider! Çok büyük bir sürecin enkazı her geçen gün büyüyor."

Kaynak: ANKA
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