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Çan ve Solakoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası yönetimine başarı dilekleri iletti

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Çan ve Solakoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası yönetimine başarı dilekleri iletti
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Yeni Parti Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan ve tarım girişimcisi Sencer Solakoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Selim Yılmaz ve yeni yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Ziyarette Çarşamba'nın tarımsal üretim potansiyeli ve ekonomik gelişimi ele alındı.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nda 1 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomik gelişimi ele alındı.

Yeni Parti Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, tarım girişimcisi Sencer Solakoğlu ve beraberindeki heyet, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Çarşamba Ticaret Borsası seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetime başarı dileklerinin iletildiği ziyarette, Çarşamba'nın ekonomik gelişimi ve tarımsal üretim potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çarşamba'nın tarımsal üretimdeki önemli konumunun ele alındığı ziyarette, bölge tarımının mevcut durumu, üretimin geliştirilmesi ve tarım sektörünün ekonomik açıdan taşıdığı önem üzerine değerlendirmeler yapıldı. Tarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sencer Solakoğlu'nun da katıldığı görüşmede, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve bölgenin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve tarım sektörü üzerine gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Ziyarette Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz ile Meclis Üyeleri Ziyacan Öztekin ve Eren Ahmet Güler hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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