YENİ Partili Ümit Özlale, fon krizine ilişkin iki bakanın işlem yaptığı iddialarını gündeme getirdi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon krizine ilişkin açıklamasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik fon işlemi iddialarını gündeme getirdi. Özlale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi gününe kadar adım atmaması halinde ellerindeki belgeleri ve yeni isimleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinin genel merkezinde fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özlale, finans piyasalarında yaşanan süreci "Finansın Susurluğu" olarak nitelendirdi.

Özlale, bir yıl önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda manipülasyon yapıldığını öne sürdüğü fonların isimlerini açıklayarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi bürokratlarını uyardıklarını belirtti. Basında, akademide ve iş dünyasında da söz konusu piyasa vurgununa ilişkin çok sayıda haber çıktığını ifade eden Özlale, yapılan uyarıların hiçbirine kulak asılmadığını savundu.

"'FİNANSIN SUSURLUĞU' HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU"

Özlale, "Kasım 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, piyasada bir manipülasyon olabileceğini ve buna göre hareket edeceklerini söyledi. Hiçbir işlem yapılmadı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şimdiki Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yine Borsa İstanbul'daki firmalardaki manipülasyonu fark ettiklerini, bir soruşturma açmak istediklerini fakat resen soruşturmaya izin alamadıklarını belirtti. Dolayısıyla bu Susurluk, yani 'Finansın Susurluğu', herkesin gözü önünde oldu" diye konuştu.

YENİ Parti olarak fon krizinin ortaya çıktığı andan itibaren Özgür Özel başkanlığında Fon Krizi Masası oluşturduklarını, araştırma önergesi verdiklerini ve kanun teklifi hazırladıklarını aktaran Özlale, "AK Parti'nin hala Meclis'e sunmadığı bir kanun teklifini bizler, on gün önce bütün detaylarıyla, herhangi bir kamu kaynağına başvurmadan, gerçek mağdurları tespit edip haksız kazanç sağlayanlardan o paranın alınarak gerçek mağdurlara dağıtılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladık" dedi.

ÖZLALE, BAKANLARLA İLGİLİ FON İDDİALARINI AÇIKLADI

Özlale, dün Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a konuya ilişkin üç soru sorduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın özel kaleminin bu kapalı fonlarda bir parasının olup olmadığıydı. Sayın Cevdet Yılmaz bütün içtenlikle buna cevap verdi ve dedi ki: 'Evet, benim özel kalem müdürümün bu kapalı fonlarda parası vardı. Hatta arkadaşlarıyla beraber bu fona para koydular.' Bu da aslında bir suç. Burada kamu bürokratı olmasına rağmen, kamu bürokrasisinde en önemli pozisyonlardan bir tanesini teşkil etmesine rağmen, kendi özel kalem müdürünün bu kapalı fonlarda parası olduğunu kabul etti. Kendisine bir iki soru daha sormuştum. Şu anda mevcut kabinede olan bir bakanın 170 milyonluk bir işlem yapıp bu fondan çıkış yaptığını sorduk. İkincisi de bir bakanın babasının 470 milyonluk fonu 830 milyona çıkartıp tekrardan fondan çıkış yapıp yapmadığını sorduk. Sayın Cevdet Yılmaz da bize, 'Elinizde somut bir delil varsa bunları açıklamanız gerekiyor' dedi. Bizler, bu saate kadar kendilerinden bir açıklama bekledik. Herhangi bir şekilde açıklama olmadığı için de şimdi size bu açıklamayı yapıyorum.

"ÖMER BOLAT'TAN AYNI DETAYDA BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Elbette bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama konusu olamaz. Ancak ayrıcalıklı işlem ve kamu görevi nedeniyle edinilen bilginin kişisel kazanç için kullanıldığı iddiaları da cevapsız bırakılamaz. Binlerce tasarruf sahibi parasının akıbetini beklerken, kamu görevi yürütenlerin kendi işlemleri konusunda da şeffaf olması gerekir. Dün Sayın Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Hedef Yatırım Portföyü bünyesinde yaptığı yatırımları hakkında detaylı bir açıklama yaptı. O yüzden birazdan kendisine soracağımız soruda da kendisinden aynı detayda bir açıklama bekliyoruz. Sayın Bolat, Hedef Portföy'de MKK işlem numarası 29289013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Tekrardan söylüyorum: YENİ Parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Bu konuda açıklama bekliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 23542284 mü? Babanız Hasan Özdemir ve kendi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi? Dün Sayın Cevdet Yılmaz'a Meclis'te sorduğumuz soruları bugün isim vererek ve elimizdeki belgelerle beraber siz basın mensuplarıyla ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla paylaşmak istiyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A LİSTE AÇIKLANSIN ÇAĞRISI

Özlale, aralarında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski TBMM Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da bulunduğu isimlere ilişkin iddiaları gündeme getirdiklerini belirtti. İki yeni isme ilişkin belgeleri de kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Özlale, söz konusu kişilerin kabinede görev yapan Ticaret Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olduğunu ifade etti.

Erdoğan'a pazartesi gününe kadar süre verdiklerini belirten Özlale, gerekli adımların atılmaması halinde ellerindeki belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. Özlale, açıklayacakları listede AK Parti'de önemli görevlerde bulunan ve daha yüksek meblağlarda işlem yaptığı öne sürülen kişilerin de yer alacağını kaydetti.

Özlale, Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin de Meclis ve savcılığın harekete geçmesini daha önce talep ettiklerini belirterek, Kaya'nın eşinin ifade vermesine dikkat çekti. Özlale, partisinin Kaya'nın ismini gündeme getirmemesi halinde Kaya'nın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer almaya devam edip etmeyeceğini sorguladı.

Özlale, gazetecinin "kaç kişilik liste" sorusuna, "Çok kişilik işte. Bizler, kendi elimizdeki belgeleri sizlere açıklamadan önce Sayın Erdoğan'dan mutlaka gereğini yapmasını talep ediyoruz. Eğer listedeki isimlerle ilgili gereğini yapmazsa, biz de YENİ Parti olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA