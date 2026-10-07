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HÜDA PAR'lı Demir, Gazze krizine ortak askeri güçle derhal müdahale çağrısı yaptı

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HÜDA Par Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze krizi için başta Mısır olmak üzere bölge ülkelerinin katılımıyla ortak askeri güç oluşturulup derhal müdahale edilmesini istedi. Demir, ABD üslerinin kapatılması ve İsrail'e tam izolasyon uygulanması çağrısında da bulundu.

HÜDA Par Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Başta Filistin'e komşu ülke Mısır olmak üzere bölge ülkelerinin katılımıyla ortak bir askeri güç oluşturularak insani yardımların ve güvenliğin sağlanması amacıyla Gazze'de devam eden krize derhal müdahale edilmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 12 yıl geçtiğini, olaylarda başta Yasin Börü ve arkadaşları olmak üzere çok sayıda masum insanın "hunharca katledildiğini" anlattı.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma ve yargı süreçlerinin "olaylara karışan bir kısım sokak serserisiyle sınırlı kaldığını" savunan Demir, "O dönemde karanlıkta kalan olayların üzerine muhakkak gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Ekim 2023'te gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı operasyonuna" değinen Demir, bu operasyonun "onlarca yıldır biriken zulüm ve kıyıma karşı bir patlama noktası" olduğunu aktardı.

Gazze Barış Kurulu'na yönelik eleştirilerde bulunan Demir, İsrail'i yaptırımlarla durdurmak yerine Filistinlilere "silahsızlandırmayı dayatmanın" barış değil, teslimiyet dayatması olduğunu kaydetti.

Şahzade Demir, ABD'nin "şartsız ve sınırsız" desteğini arkasına alan İsrai işgal rejimini durdurmanın yolunun "sözlü kınamalar" değil, somut ve caydırıcı adımlar olduğunu vurguladı.

HÜDA-PAR'lı Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam coğrafyasındaki ABD üsleri kapatılmalı, ABD'yi finanse eden yatırımlar durdurulmalı ve tüm anlaşmalar askıya alınmalıdır. Siyonist rejim askeri, diplomatik ve ticari her alanda tam bir izolasyona alınmalı. Başta Filistin'e komşu ülke Mısır olmak üzere bölge ülkelerinin katılımıyla ortak bir askeri güç oluşturularak insani yardımların ve güvenliğin sağlanması amacıyla Gazze'de devam eden krize derhal müdahale edilmelidir."

Kaynak: AA
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