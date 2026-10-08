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Ümit Özlale, akademisyenlik ve ekonomistlik kariyerinin ardından siyasete atılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir milletvekili olarak görev yapan isimlerden biri oldu. Akademik geçmişi, ekonomi alanındaki çalışmaları ve siyasi kariyeriyle gündeme gelen Özlale'nin hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Ümit Özlale kimdir, hangi partide? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya'nın Holzheim kentinde dünyaya gelen Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçidir. Almanya'ya işçi olarak giden Girit Türkü bir ailenin çocuğu olan Özlale, eğitim hayatına İzmir'de devam etti.

1987 yılına kadar Bornova Anadolu Lisesinde ortaokul eğitimi alan Özlale, daha sonra üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesinde öğrenim gördü. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

ABD'deki Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını ise 2001 yılında tamamladı.

Akademik kariyerine 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak başlayan Özlale, 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanını aldı. 2009-2013 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde, 2013 yılından itibaren ise Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

Özlale ayrıca Harvard Summer School'da kalkınma ekonomisi dersleri verdi. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan Sectoral and Economic Analysis Lab'ın (SEAL) kurucu ortakları arasında yer aldı.

Bürokrasi kariyerinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı. Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile çeşitli projeler yürüttü.

ÜMİT ÖZLALE HANGİ PARTİDE?

Ümit Özlale'nin siyasi kariyeri 2020 yılında İYİ Parti'ye katılmasıyla başladı. İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini üstlenen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanı olarak da görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilen Özlale, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Özlale, 8 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. 27 Nisan 2024 tarihinde Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından GİK üyesi olarak partiye geri döndü. 12 Eylül 2024 tarihinde ise İYİ Parti'den yeniden istifa etti.

3 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Özlale'nin parti kariyeri daha sonra yeniden değişti. TBMM'nin güncel milletvekili kaydında Özlale, Yeni Parti İzmir Milletvekili olarak yer alıyor.

ÜMİT ÖZLALE KAÇ YAŞINDA?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ÜMİT ÖZLALE NERELİ?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Holzheim, Dillingen'de doğdu.

Özlale, Almanya'ya işçi olarak giden Girit Türkü bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatının önemli bölümünü ise İzmir'de geçirdi.

ÜMİT ÖZLALE EVLİ Mİ?

Ümit Özlale, 27 Temmuz 2024 tarihinde gazeteci ve Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı ile evlendi. Çiftin İstanbul'da düzenlenen nikah töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler nikah şahidi oldu.