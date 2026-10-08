Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Veri analisti Murat Kızılboğa, eylül ayında Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen kentte AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, yeni oy oranları ve olası milletvekili dağılımı dikkat çekti.
Geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranlarına ulaştığı iller arasında yer alan Erzurum'da seçmen tercihleri yeniden ölçüldü. Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından hazırlanan Eylül 2026 Erzurum Genel Seçim Oy Tercihi araştırmasında siyasi partilerin oy oranları ve bu oranlara göre muhtemel sandalye dağılımları hesaplandı.
ERZURUM'DA SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI
Anket verilerine göre Erzurum genelinde partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
- Ak Parti : %35,9
- MHP: %15,5
- DEM Parti: %13,2
- Yeniden Refah Partisi (YRP): %12,8
- YENİ Parti: %8,9
- İYİ Parti: %5,2
- Zafer Partisi (ZP): %3,9
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLUŞTU?
Açıklanan anket sonuçlarına göre yapılan simülasyonda, Erzurum'un çıkaracağı milletvekili tablosu ve sandalye dağılımı ise şu şekilde yansıdı:
- AK Parti: 2 Milletvekili
- MHP: 1 Milletvekili
- DEM Parti: 1 Milletvekili
- Yeniden Refah Partisi (YRP): 1 Milletvekili