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Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

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Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
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Veri analisti Murat Kızılboğa, eylül ayında Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen kentte AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, yeni oy oranları ve olası milletvekili dağılımı dikkat çekti.

Geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranlarına ulaştığı iller arasında yer alan Erzurum'da seçmen tercihleri yeniden ölçüldü. Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından hazırlanan Eylül 2026 Erzurum Genel Seçim Oy Tercihi araştırmasında siyasi partilerin oy oranları ve bu oranlara göre muhtemel sandalye dağılımları hesaplandı.

ERZURUM'DA SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Anket verilerine göre Erzurum genelinde partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı: 

  •   Ak Parti : %35,9 
  •  MHP: %15,5 
  •  DEM Parti: %13,2 
  •  Yeniden Refah Partisi (YRP): %12,8 
  •  YENİ Parti: %8,9 
  •  İYİ Parti: %5,2 
  •  Zafer Partisi (ZP): %3,9

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLUŞTU?

Açıklanan anket sonuçlarına göre yapılan simülasyonda, Erzurum'un çıkaracağı milletvekili tablosu ve sandalye dağılımı ise şu şekilde yansıdı:

  • AK Parti: 2 Milletvekili 
  •  MHP: 1 Milletvekili 
  •  DEM Parti: 1 Milletvekili 
  •  Yeniden Refah Partisi (YRP): 1 Milletvekili  

İşte yapılan anketin grafiği; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıDesperado null:

akp ye oy çikiyorsa millet kafayı yedi demek

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemil Kaymaz:

Kafayı sen yedin galiba.

yanıt19
yanıt22
Haber YorumlarıMehmet Aytekin:

siz yemiş olmayasınız:)

yanıt5
yanıt21
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

vallaha bu oy oranini alamazlar akp. hep algi yapiyorlar

yanıt14
yanıt6
Haber Yorumlarıahmedmehmed407:

Erzurumda taibe de taparlar

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Kkm alirsa alsin umrumda degil millet meyi istiyorsa onu kazandirsin hic gocunmam naisl olsa benim partim yuzde 1 lik bir parti komunist oarti sizin dinsiz deidginiz parti bu irani asmayaxagi da keisn bunu biliyorum o yuzden dogerleri kim gelmis kim gitmis umrumda degil

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Dadaşlar işini bilir,

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaba Oğul Balıkçılık:

hala oy çıkmasıda tuhaf

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
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