TBMM Genel Kurulu'nda Cilvegözü'ndeki 25 kilometrelik tır kuyruğu gündeme getirildi

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'nin en büyük ikinci sınır kapısı olan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın stratejik bir kapı olduğunu söyledi.

Söz konusu gümrük kapısının krizlerle karşı karşıya olduğunu öne süren Çalışkan, "Bu kapının hızlı çalışması için gerekli tedbirler alınması gerekirken ne yazık ki Cilvegözü Gümrük Kapısı, büyük bir facia ile karşı karşıyadır. An itibarıyla 25 kilometre uzunluğunu bulmuş tırlar beklemektedir." dedi. Çalışkan, gümrük kapısının aktif hale getirilmesini istedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, fındık üreticisinin alın terinin karşılığını alamadığını, geçen yıl serbest piyasada 380 lirayı gören fındık fiyatının bu sezon 160 liraya kadar düştüğünü belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), bu yıl açıkladığı kabuklu fındık alım fiyatını hatırlatan Aydın, "Fındığın fiyatını açıklayıp o fiyattan fındığı alamıyorsanız yaptığınız tek şey vitrine para asmaktır." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışının Antalya'da yapıldığını hatırlattı.

Kongreye 111 ülkeden çok sayıda uzay profesyonelinin katıldığını söyleyen Yıldız, yarın serbest katılımının olacağını, bunun için 7 binin üzerinde katılımcının kayıt yaptırdığını belirtti.

Yıldız, "Önceki kongreleri dikkate aldığımızda Türkiye'ye ciddi bir ilgi artışı olduğunu görüyoruz. Bu katılımlar bize şunu gösteriyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişen milli teknoloji hamlesiyle oluşan ekosisteme dünyanın çok belirgin bir merakı var. Teknofest kuşağının oluşturduğu dip dalgaya dünyanın çok büyük bir merakı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA