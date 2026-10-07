YENİ Partili Tanrıkulu, AYM kararı ve T24 engeline 'Bu düzeni değiştireceğiz' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hukukun, siyasetin, ekonominin öngörülebilir olmadığı ağır bir dönemi yaşıyoruz" dedi. Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararı ile T24'e erişim engeline tepki gösteren Tanrıkulu, Çiğdem Mater'in cezaevinden gönderdiği kitabı da paylaşarak "Bu düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, paylaştığı görüntülü açıklamada, şunları söyledi:

"Meclis'teyim. Zor zamanlardan geçiyoruz. Hukukun, siyasetin, ekonominin öngörülebilir olmadığı ağır bir dönemi yaşıyoruz. Her gün yeni bir operasyona uyanıyoruz. Yeni bir hukuka aykırılık, zor zamanlar ve zulüm Türkiye'nin her yerinde. Sadece siyaseten, hukuk olarak değil, ekonomik olarak da öyle. Yakın zamanın en büyük vurgununu yaşadık. 90 milyar dolarlık zarar var. İnsanlarımız yoksul, aç. Böyle bir dönemdeyiz. Önümde tabletim ve sevgili Tayfun Kahraman'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gecikmiş gerekçeli kararını okuyorum. Uzun zaman önce verilmişti ama gerekçesi yazılmamıştı. Gerekçesi dün itibarıyla yayımlandı. Hem tazminata mahkum edilmiş hem de 'AYM kararı tartışılmaz' denmiş. Hemen öncesinde de hocamız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı, birlikte milletvekilliği yaptığımız Rıza Türmen'in söyleşisini okudum. Meğerse T24'ün yasaklanmasına neden olan 118 içerik içerisinde, kendisinin de yazdığı iki yazı varmış. O yazı da T24'ün tümden erişime engellenmesine gerekçe gösterilmiş. Yani AİHM yargıcının tamamen insan hakları hukukuyla ilgili, nefret söylemiyle ilgili iki yazısı da kararda gösterilmiş.

Aynı şekilde Cansu Çamlıbel'in de bir yazısı gerekçe gösterilmiş. O da hocamız, rahmetli Fuat Keyman ile yaptığı bir söyleşi. Acaba AK Partililer ve yargıçlar bu yazıları gerçekten okudular mı? Tam da bu sırada odama bir kargo geldi. İçinde, Çiğdem Mater'in cezaevinden gönderdiği kitap: 'Tuhaf, Saçma, Neyse... İçeriden Dışarıya Bakmak.' Şöyle bir not var içinde: 'Memlekette herkesin bir gün kendini hapishanede bulma ihtimali gittikçe artarken içeriden dışarısı nasıl görünüyor, bir fikir vermesi ümidiyle. Çok sevgilerimle.' Böyle bir dönemdeyiz. Tecrübesini yazmış aynı zamanda. Bu tecrübelere ihtiyacımız olmadığı günler için mücadele ediyoruz. Bu düzeni değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA