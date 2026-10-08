Karasu, İstanbul'da 320 bin parseli kapsayan kadastro ihalelerini Bakan Kurum'a sordu

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 320 bin parseli kapsayan kadastro ihalelerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yürütülen "Tescil Harici Alanların Tescillerinin Yapılması" projesi kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin kilometrekare tescil harici alanın geometrik tespitinin yapılması, imar ve coğrafi analizlerle değerlendirilmesi ve yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bölümünün tescil edilerek ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

TKGM'nin resmi proje sayfasında, projenin yürütücüsünün Kadastro Dairesi Başkanlığı olarak belirtildiği, değerli alanların satışı veya geliştirilmesiyle finansal kaynak yaratılması, sosyal konut ve sanayi projeleri için arsa arzı, tarımsal kullanım ve yenilenebilir enerji yatırımları için alan tespiti gibi amaçlar sayıldığı ifade edilen önergede, şunlar kaydedildi:

"TKGM'nin resmi hesabındaki bilgiye göre 6 milyon 850 bin 736 parselde kadastro güncelleme ihalesi, 3 milyon 484 bin 142 parselde kadastro haritalarının sayısallaştırılması ihalesi yapılmıştır. Tarafıma ulaşan bilgilere göre İstanbul'da 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek-1 kapsamında yaklaşık 320 bin parselin dört ayrı pakete ayrılarak yaklaşık 90 bin, 90 bin, 70 bin ve 70 bin parsel şeklinde ihale edildiği ve ihalelerde Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesinin kullanıldığı ve tekliflerin belli şirketler davet edilerek 21 Eylul 2026 tarihinde alındığı belirtilmektedir.

Danıştay 13. Dairesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 'Kınalı Kavşağı-Gümüşova Arasında Yer Alan Otoyollar ile Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karsı Güçlendirilmesi ve Onarımlarının Yapılması' ihalesinin iptali istemine ilişkin davada, olası deprem riskinin eskiden beri mevcut olması nedeniyle ortada her zaman gerçekleşmesi muhtemel bir deprem riski bulunmasına rağmen bu ihtimalin pazarlık ihalesi için aranan ivedilik şartının yerine gelmesi için yeterli olmadığı ve benzer güçlendirme ihalelerinin daha önce kısım kısım yapılarak uzun zamana yayılması nedeniyle kanunda aranan 'ivedilik' şartının gerçekleşmediğini belirtmiş; bu nedenle, açık ihale usulü yerine istisnai bir yöntem olan pazarlık usulünün uygulanmasında hukuki uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin davanın reddine dair kararını bozarak dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar vermiştir.

Netice itibariyle söz konusu işlerin kapsamı, ihale yöntemi, katılımcı firmalar ve kamu kaynaklarının kullanımı bakımından son derece önem taşımaktadır. Özellikle 21/b maddesinin afet durumlarında kullanılan ve istisnai bir düzenleme olması nedeniyle, bu yöntemin kullanılmasını gerektiren somut ve önceden öngörülemeyen şartların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca sektörden, tescil harici alan ve kadastro çalışmalarında belirli firmaların farklı il gruplarında yoğun biçimde iş alarak 'adrese teslim' olarak gerçekleştiği, 'tekelleşme' yarattığı ve bu durumun çok sayıda harita ve kadastro mühendislik firmasının iş hacmini daralttığı yönünde de iddialar bulunmaktadır."

BAKAN KURUM'A YÖNELTİLEN SORULAR

Karasu, Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Türkiye genelinde tescil harici alan çalışmalarına ilişkin bugüne kadar kaç ihale gerçekleştirildi? Toplam sözleşme bedeli ne kadar oldu ve bu bedel firmalara göre nasıl dağıldı? İstanbul'da yaklaşık 320 bin parseli içeren dört ayrı ihale yapılması planlandı mı? Planlandıysa ihalelerin yaklaşık maliyetleri ve iş kapsamları nedir?

Söz konusu ihalelerde 21/b maddesi kullanıldı mı? Kullanıldıysa bu yöntemin seçilmesini gerektiren somut ve önceden öngörülemeyen mücbir sebepler nelerdir?

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca 2026 yılında 21/b kapsamında kaç ihale gerçekleştirildi ve bu ihalelerin toplam bedeli ne kadar oldu?

İstanbul'daki yaklaşık 320 bin parselin dört ayrı pakete bölünmesinin teknik, idari ve mali gerekçeleri nelerdir?

İhalelerde uygulanan teknik ve mali yeterlilik kriterleri nelerdir ve bu kriterleri karşılayabilecek kaç harita ve kadastro mühendislik firması bulunmaktadır?

İstanbul'daki çalışmalarda Emlak Konut GYO A.Ş'nin herhangi bir rolü, yetki devri veya paydaşlığı bulunmakta mıdır?

2025-2026 döneminde tescil harici alan çalışmaları kapsamında hangi firmalara, hangi illerde ve hangi bedellerle iş verilmiştir? Aynı firmaların farklı illerde veya paketlerde tekrar tekrar görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Rekabetin korunması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması için bakanlık tarafından alınan veya alınması planlanan tedbirler nelerdir?

Diğer harita mühendislik firmalarının ihalelere erişimini sağlamak amacıyla özel tedbirler alınmış mıdır?

Tescil harici alanların tespit, sayısallaştırma ve tescil çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekonomik değer taşıyan alanların satış, tahsis, kiralama, sosyal konut, sanayi veya yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirilmesinde hangi kriterler uygulanacaktır?"

Kaynak: ANKA