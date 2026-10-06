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Mertoğlu, yabancı konaklama platformları teklifini TBMM komisyonunda anlattı

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Mertoğlu, yabancı konaklama platformları teklifini TBMM komisyonunda anlattı
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni görüştü. AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, yabancı platformların temsilci atamadan faaliyetinin haksız rekabet ve kamu zararı yarattığını belirtti.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tarafından Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldü.

TBMM Halkla İlişkiler binasında Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tarafından Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, komisyon üyesi milletvekillerince görüşüldü.

Teklifte 3 hukuki tespit bulunuyor

Teklifi sunan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu kanun teklifine ilişkin, "İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi bünyesinde görülen ve kamuoyunda bilinen haksız rekabet davasında yargımız çok net üç hukuki tespit yapmıştır. Yabancı platformların Türkiye'de resmi bir temsilci atamadan faaliyette bulunması idari ve hukuki denetimden kaçınmalarına yol açmaktadır. Ticaret Kanununun 55. maddesi çerçevesinde vergisini ödeyen, istihdam sağlayan yerli acentelerimiz ve konaklama tesislerimiz aleyhine asimetrik bir haksız rekabet oluşturulmaktadır. Diğer taraftan mali mükellefiyetler tesis ettirilmediği için ciddi bir kamu zararı oluşmaktadır" diye konuştu.

"Bu teklif, devletimizin mali haklarını güvenceye alan bir dijital egemenlik adımıdır"

Amaçlarının yabancı devlerin Türk hukukunun, Türk mali sisteminin ve Türk yargısının egemenliği altına almak olduğunu kaydeden Mertoğlu, "Biz yabancı sermayeye imtiyaz tanımıyoruz, aksine onları kurallarımıza tabi kılıyoruz. Bu kanunlaştığında vergi hazinemize girecek, yabancı platform ya da yerli acentelerimiz de eşit mali yükümlülükler altında rekabet edeceklerdir. Kanun teklifi otellerimizin ve acentelerimizin hakkını koruyan bir rekabet adaletidir, devletimizin mali haklarını güvenceye alan bir dijital egemenlik adımıdır, tüketicimizin mağduriyetini önleyen bir hukuki güvencedir. Yerli üreticimizi ve işletmemizi küresel devlerin insafına bırakmayan bu düzenlemenin yasalaşması hususunda desteğinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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