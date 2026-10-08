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HEKİMSEN Başkanı Kurban, annesi vefat eden Vedat Bilgin'e taziye ziyaretinde bulundu

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HEKİMSEN Başkanı Kurban, annesi vefat eden Vedat Bilgin'e taziye ziyaretinde bulundu
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HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’e annesinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Kurban, Bilgin ve ailesine başsağlığı dileyip merhume için dua ederek acısını yürekten paylaştığını açıkladı.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'e annesinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, acısını paylaşmak üzere Prof. Dr. Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Ziyarette Bilgin ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek merhume için dua etti. Uzm. Dr. Adil Kurban, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimize ve milletimize uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'in kıymetli annesinin vefatından büyük üzüntü duydum. Acısını yürekten paylaşıyor; merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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