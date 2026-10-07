TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev

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Ak Parti'de Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın TBMM Başkanvekilliğinden istifasının ardından üstleneceği yeni görev belli oldu. Bir süredir tedavi gören Bozdağ, bundan sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görev alacak.

ÇELİK YENİ GÖREVİNİ AÇIKLADI

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bozdağ'ın yeni görevlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Bozdağ'ın AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini belirten Çelik, genel başkan danışmanlarının doğal üye sıfatıyla MYK toplantılarında da yer aldığını ifade etti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Bozdağ, sağlık sorunları ve devam eden tedavi süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevini bırakmıştı. 2023 yılından bu yana bu görevi yürüten Bozdağ'ın istifasının ardından Meclis'teki koltuğu için yeni seçim yapılmıştı. TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçilmişti.

Kaynak: Haberler.com