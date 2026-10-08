Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili "Fatma Betül Sayan Kaya milletvekili mi, şu an hangi görevde?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Peki Fatma Betül Sayan Kaya hâlâ TBMM'de mi, hangi partiden ve hangi dönemde milletvekilliği yaptı? Merak edilen sorunun yanıtını sizler için derledik.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA MİLLETVEKİLİ Mİ?

Fatma Betül Sayan Kaya şu anda milletvekili değil. AK Parti'den iki dönem İstanbul milletvekilliği yapan Kaya, TBMM'nin 26. ve 27. dönemlerinde, yani 2015-2023 yılları arasında Meclis'te yer aldı. 2023 genel seçimlerinin ardından başlayan 28. dönemde ise milletvekili olarak görev almadı. Kaya, Meclis dışında kaldığı süreçte parti yönetimindeki çalışmalarını sürdürdü.

MECLİS'E İLK KEZ KASIM 2015'TE GİRDİ

Kaya'nın milletvekilliği serüveni zorlu bir başlangıca sahne oldu. Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. bölge adayı olarak yarışan Kaya, bu seçimde Meclis'e giremedi. Seçim sonrasında hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine erken seçime gidildi. Kasım 2015'te yenilenen seçimlerde bu kez İstanbul 2. bölgeden aday gösterilen Kaya, milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 2018 genel seçimlerinde ise yeniden İstanbul milletvekili seçildi.

BAKANLIK DÖNEMİ VE HOLLANDA KRİZİ

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan ayrılmasının ardından Binali Yıldırım liderliğinde 24 Mayıs 2016'da kurulan 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görevlendirilen Kaya, aynı dönemde partisinin Merkez Yürütme Kurulu'na da seçildi. Bakanlığı süresince Diyarbakır, Van, Mardin ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde binlerce haneye ulaşılarak ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlandı.

Kaya'nın bakanlık dönemindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri 2017 anayasa referandumu sürecinde yaşandı. 11 Mart 2017'de kara yoluyla Hollanda'ya giden Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişi engellendi. "İstenmeyen kişi" ilan edilen Kaya, polis eşliğinde Almanya'ya gönderildi. Yaşanan olay, iki ülke arasında ciddi bir diplomatik krize dönüştü.

EĞİTİM HAYATI: HEM MÜHENDİS HEM DOKTOR

31 Ocak 1981'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Betül Sayan Kaya, Hatice ve Ramazan Sayan çiftinin üçüncü çocuğu. Fatih İlkokulu ve Beyoğlu Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü burslu okuyarak şeref derecesiyle tamamladı. Bir süre proje mühendisi olarak çalışan Kaya, New York Üniversitesi'nde meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru unvanını da aldı.

SİYASETE AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINDA BAŞLADI

Kaya'nın siyasi yolculuğu, 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesiyle başladı. 2012 yılına kadar dönemin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüten Kaya, aynı yıl yeniden il yönetimine girerek Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevde İstanbul'un 39 ilçesinde sosyal medya ekiplerinin kurulmasına öncülük etti. 2014 yerel seçimlerinde ise İstanbul seçim ofislerinin tanıtım ve medya çalışmalarından sorumlu oldu.

BORSA İDDİALARI VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN AYRILIŞ

Kaya, uzun süre AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ancak 26 Eylül 2026'da, eşiyle birlikte borsa işlemleri üzerinden usulsüz kazanç elde ettikleri yönündeki fon spekülasyonu iddiaları kamuoyunun gündemine oturdu. Kaya, bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürecin sağlıklı ilerlemesi ve iddiaların her yönüyle aydınlatılması için Genel Başkan'dan tüm görevlerinden affını istediğini duyurdu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN AİLESİ

Evli ve iki çocuk annesi olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'dır. Kaya'nın ailesinden başka isimler de kamuda üst düzey görevlerde bulunuyor. Erkek kardeşi Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yaparken, kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi.