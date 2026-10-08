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DEM Partili Koca, Sincan Cezaevi'nde tutuklu Kaos GL yöneticileri için tahliye istedi

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DEM Partili Koca, Sincan Cezaevi'nde tutuklu Kaos GL yöneticileri için tahliye istedi
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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Sincan cezaevlerinde tutuklu Kaos GL yöneticileri ile gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret etti. Koca, görüştüğü 8 kişinin selamını ileterek tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Sincan Cezaevi'nde tutuklu Kaos GL yöneticileri ile gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret etti. Koca, "Özgürlüklerinden edilen arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara Sincan Kadın Cezaevi ve Sincan L4 Cezaevi'nde, 'Ailem Güvende' operasyonuyla tutuklanan Kaos GL yöneticilerini ve gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret ettim. Herkese selam, sevgi ve mücadele duygularını iletiyorlar. Suç uydurarak rejimin bekası için siyasi saiklerle cezaevinde rehin tutuldukları, temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları yetmezmiş gibi; cezaevinde temel insani ihtiyaçlarına çoğu zaman erişemiyorlar, insanlık onuruna aykırı koşul ve tutumlarla cebelleşmek zorunda bırakılıyorlar.

Görüştüğüm 8 arkadaş da, kendi yaşadıkları sorunlardan ziyade, adli mahpusların yaşadığı sorunları dile getirdiler, cezaevlerinin Türkiye'nin aynası olduğunu, cezaevi yoksulluğunu, cezaevlerinde normalleştirilen insanlık dışı muameleleri anlattılar. Rejimin çıkarları için yürütülen nefret kuşatmasıyla bezeli bu operasyon artık son bulmalı, özgürlüklerinden edilen arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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