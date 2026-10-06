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MHP'li Baki Ersoy, okul temizliği ve TYP için Bakan Tekin'e soru önergesi verdi

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MHP'li Baki Ersoy, okul temizliği ve TYP için Bakan Tekin'e soru önergesi verdi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, okullarda temizlik için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Ersoy, temizlik personeli ve malzeme planlaması, TYP takviminin okul hazırlıklarıyla uyumu ve denetim aralıklarını sordu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, okullarda temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının sürdürülebilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Ersoy, önergesinde okulların temizlik personeli ve malzeme ihtiyaçlarının nasıl planlandığını, Toplum Yararına Program (TYP) çalışma takviminin okul hazırlıklarıyla uyumlu yürütülmesine yönelik hangi çalışmaların yapıldığını ve temizlik hizmetlerinin hangi aralıklarla kontrol edildiğini sordu.

Önergeyle ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan Ersoy, "Okullarımızda temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının sürdürülebilmesi amacıyla; okullarımızın temizlik personeli ve malzeme ihtiyaçlarının planlanması, TYP çalışma takviminin okul hazırlıklarıyla uyumlu yürütülmesi, temizlik hizmetlerinin düzenli kontrol edilmesi başlıklarında hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Eğitim ortamlarımızın niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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