Makinist Haberleri - Makinist Haber - Haberler

Makinist Haberleri
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GABONLU DİNA'NIN OTOPSİ RAPORUNDA 'İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ' SORUSUNA YANIT BULUNAMADI
Gabonlu Dina'nın otopsi raporunda "İntihar mı, cinayet mi" sorusuna yanıt bulunamadı
Tramvay hattında yolcunun hayatını kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı
Gabonlu öğrencinin ölümünde büyükelçilik avukatından savcılığın açıklamasına itiraz: Suda boğulma otopsi tutanağında yok
Karabük'te ölen Gabonlu genç kızın görüntülerini haberleştiren gazetecinin gözaltına alındığı iddiası sonrası savcılıktan açıklama geldi
Cesedi bulunan Gabonlu genç kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı
Cesedi bulunan Gabonlu genç kızın telefonundaki mesajlar kafa karıştırdı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler
Gabonlu genç kızın ölümünde yeni gelişme! Annesine attığı ses kaydında öldürülebileceğini söylemiş
Karabük'te hayatını kaybeden Gabonlu öğrencinin ailesi, sır ölümün aydınlatılması için cenazeyi teslim almıyor
Karabük'te cesedi bulunan yabancı uyruklu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı
Yunanistan'da Tren Seferleri 57 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Kazanın Ardından Yeniden Başladı
Gamze Akkuş İlgezdi: Tüik Verilerine Göre Son 19 Yılda 58 Bin 985 Kişi İntihar Etti
Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandı
Yunanistan'da 36 kişinin öldüğü kazanın yaşandığı demiryolunda "ciddi sorunlar" olduğu iddiası
İngiltere'de on binlerce kamu çalışanı "adil maaş" talebiyle son 10 yılın en büyük grevine gitti
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi!
İş vaadiyle dolandırılan 28 kişinin 1 ay boyunca yaptıkları iş akıllara durgunluk verdi
Alibeyköy'deki Kazada Otobüs Şoförü, İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı
Hemzemin geçitte trenin çarptığı cip sürücüsü hayatını kaybetti, makinist gözaltında