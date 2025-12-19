Malatya'da yük treninin çarptığı Buğra, öldü

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Buğrahan Sağdıç (18), yük treninin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme stajyer olarak çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç, sabah işe gitmek için tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Elazığ istikametinden gelen yük treninin çarptığı Sağdıç, yaşamını yitirdi. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağdıç'ın cansız bedeni, trenin atından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makinist gözaltına alınırken, olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.