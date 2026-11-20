Gaziantep İslahiye'de lokomotifin çarptığı işitme engelli 30 yaşındaki kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de demir yolu hattında onarım için hareket eden lokomotif, karşıya geçmeye çalışan işitme engelli 30 yaşındaki kişiye çarptı. Yaralanan kişi İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken makinist ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde lokomotifin çarptığı işitme engelli H.A. (30) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Demir yolu hattında onarım çalışmaları için İslahiye Gar İstasyonu'ndan hareket eden makinistliğini M.Ş.'nin (30) yaptığı lokomotif karşıya geçmeye çalışan işitme engelli H. A.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A., ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.