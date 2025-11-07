Tren yolculuğunda organ nakli için acil müdahale

İzmir'de karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen Mehmet Güdücü, 9 yıldır beklediği organ haberini Ankara'ya yaptığı tren yolculuğunda aldı. Durumun aciliyeti nedeniyle makinistle görüşüldü, makinist karşı yönden gelen trenle irtibat kurup yolcunun en kısa sürede İzmir'e ulaşmasını sağladı. Güdücü, zamanla yarışın ardından sağlığına kavuştu.

Bergama ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 63 yaşındaki Güdücü, karaciğer yetmezliği nedeniyle 2016 yılında karaciğer nakil bekleme listesine alındı.

Bu sürede çeşitli tedaviler gören Güdücü'nün sağlık durumu son aylarda kötüleşti.

Ankara'da yaşayan kızının doğum yapacak olması nedeniyle İzmir'den Ankara trenine binen Güdücü'yü, gece saatlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Organ Nakil Merkezinde nakil koordinatörü hemşire Kadriye Güntalaz aradı. Güdücü, uygun karaciğerin bulunduğuna ilişkin müjdeli haberi alınca durumu trenin makinistine iletti.

Koordinatör Güntalaz, makinist ile konuşarak durumunun aciliyetini anlattı. Makinist de Güdücü'nün en kısa sürede İzmir'e ulaşması için karşı yönden gelen Balıkesir treniyle irtibat kurdu, istasyon olmamasına rağmen diğer trenle yan yana geldikleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Güdücü ve eşinin, diğer trene aktarılmasını sağladı.

Trenle Balıkesir'e, oradan otobüsle İzmir'e gelen Güdücü, hastanede nakil ameliyatına girdi. Güdücü, yeni karaciğerinin fonksiyonlarını yapmasıyla sağlığına kavuştu.

"Nakil ameliyatı sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum"

Mehmet Güdücü, AA muhabirine, uygun organın hiç beklemediği bir anda bulunduğunu söyledi.

Gece gelen telefonu hala unutamadığını anlatan Güdücü, şöyle konuştu:

"Kızımın doğumu için Ankara'ya gidiyordum. Saat 02.30'da Kadriye Hanım aradı. 'Kadavradan karaciğer çıktı' dedi. 'Biz Ankara'ya gidiyoruz nasıl yapalım' dedim. 'Gelmeniz lazım' dedi. Makinistin yanına gittim. 'Beni arıyorlar, geri gitmem lazım' dedim. Makinist de 'karşı taraftan tren gelecek, ona bindiririm' dedi. Allah razı olsun. Nakil ameliyatı sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum. Ameliyat olmak için tren, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak hastaneye geldim. Organı kaçırırsak bir daha ne zaman geleceği belli olmaz diye korktum."

Kezban Güdücü ise eşi için uygun organ bulunduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade etti.

İlk anlarda kandırıldıklarını düşündüklerini belirten eş Güdücü, "Gece gece Kadriye Hanım bizi ne yapacak dedim. 'Organ nakli bulundu' dedi. Eşime söyledim. Tekrar aradı. 'Gelecek misiniz?' dedi. 'Gelemeyiz' dedim. Kandırıyor zannettim. Tekrar aradı. 'Mehmet telefonu makiniste ver, iş gerçekleşsin' dedim. Konuştular. Ağlamaktan bir şey yapamadım. İyileşeceksin dedim." ifadelerini kullandı.

"Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyordu"

Organ nakil koordinatör hemşiresi Kadriye Güntalaz da Güdücü'ye uygun organın bulunduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini dile getirerek "Gelip gelemeyeceklerini sordum. Hem saat çok geçti hem de kızlarının doğumuna gittikleri için heyecanlıydılar ama onun için de yeni bir hayat başlayacaktı. Yeni bir doğum anıydı. Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Hızlı bir şekilde gelmesini istedim. Hemen hızlı bir şekilde makinistle görüşme sağladım ve nasıl getirtebiliriz onu anlattım. Devlet Demiryolları görevlimiz de sağ olsun, çok istekli bir şekilde hemen organizasyonu yaptık. Karşı tarafın treniyle iletişime geçtiler ve yolda aynı anda durdular, hastamızı Balıkesir yönüne gelen trene nakletti."

Nakil ameliyatını gerçekleştiren hastanenin karaciğer nakil sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, organ bekleyen hasta sayısının her gen geçen arttığını söyledi.

Güdücü'nün şanslı bir hasta olduğunu kaydeden Zeytunlu, "Cuma günü iki tane organ bağışı oldu. İlkini yine biz kullandık. Gece diğer organ bağışı haberi geldi. Diğer merkezler tarafından vericinin yaşı ileri olduğu söylenerek kullanılmamış. Böylelikle şans Mehmet Bey'e doğdu. Hastamızın durumu gayet iyi." dedi.