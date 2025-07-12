Makinist Yavru Kediyi Raylardan Kurtardı

BAKIRKÖY Marmaray durağında rayların üzerinde duran yavru kediyi fark eden makinist, treni durdurdu. Trenden inerek yavru kediyi alan makinist, kediyi durakta bekleyenlere teslim etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Marmaray durağında yaşandı. Marmaray seferini yapan makinist, durağa yaklaştığı sırada rayların üzerindeki yavru kediyi fark etti. Bunun üzerine treni durduran makinist, raylara inerek kediyi aldı. Makinist kediyi durakta bekleyenlere teslim ederken, yolcular da alkışlayarak makiniste teşekkür etti. Makinist daha sonra trene binerek seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.