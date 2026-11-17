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İspanya'da demir yollarının güvenliği talebiyle 10 Kasım'dan bu yana üçüncü kez greve giden makinistler, ülke genelinde tren ulaşımını felç etti.

Ülke genelinde 7 binden fazla makinisti kapsayan grev, geçmiş günlerdekine nazaran asgari hizmetin garanti edilememesinden dolayı özellikle Barselona ve Madrid gibi büyük kentlerde kaosa neden oldu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için istasyonlara giden İspanyollar, banliyö tren seferlerindeki büyük aksaklıklardan dolayı zorluklar yaşadı.

İspanya'nın kamu demir yolu şirketi Renfe, asgari hizmetin garanti edilmesi için gerekli koşulların yerine getirilmediğini belirterek yolculara "alternatif ulaşım yolları bulması" tavsiyesinde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı, 10, 12, 17 ve 23 Kasım tarihlerindeki makinist grevleri için banliyö seferlerinin günün yoğun saatlerinde yüzde 75, geri kalanında yüzde 50 seviyesinde hizmet vereceğini, hızlı trenlerde yüzde 72, yük trenlerinde ise yüzde 20'lik hizmetin garanti edileceğini duyurmuştu.

Makinistlerin bağlı olduğu sendika olan SEMAF, "demir yolu güvenliğinde yapısal değişiklikleri uygulama taahhütlerinin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle grevlere gitme kararı almıştı.

İspanya'da bu yıl içinde hızlı trenlerde meydana gelen iki büyük kaza demir yolu güvenliği tartışmalarını gündeme getirdi.

İlk olarak 18 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

İkinci büyük kaza da 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarındaki Urda ilçesinde iki hızlı trenin çarpışması ile olmuş ve 69 kişi ölmüştü.

Toledo'daki kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente Santiago istifa etmiş, sol koalisyon hükümeti de demir yolu güvenliğine ilişkin ek tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA