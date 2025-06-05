Rusya'da Demir Yolunda Patlama: Tren Hasar Görmeden Durduruldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej bölgesindeki demir yolunda patlama meydana geldiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde meydana gelen patlama sonucu demir yolu hattının hasar gördüğü belirtildi.

Olay esnasında söz konusu hatta bir trenin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Patlama, tren geçmeden meydana geldi. Makinist, hasar gören yeri fark ederek treni durdurdu. Böylece trenin hasar görmesi engellendi, insan kaybı önlendi." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerde patlamalar meydana gelmişti.

Bryansk bölgesinde, 1 Haziran'da patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Rusya, Ukrayna'yı sivil altyapı unsurlarına saldırı düzenlemekle suçlamıştı.