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Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde raylarda uyuyakalan bir adam, makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü. Makinist, treni durdurarak adamı uyandırdı ve faciayı engelledi. O anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da bir kişi raylarda uyuyakaldı. Adam, makinistin son anda fark etmesiyle ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

RAYLARDA UYUYAKALDI

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Prayagraj kentinde, bir kişi şemsiyesiyle birlikte raylarda uyuyakaldı. Rayda yatan adamı fark eden makinist, treni durdurarak muhtemel bir faciayı engelledi. Trenden inerek adamı uyandıran makinist, adamı raylardan uzaklaştırmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü

Adamın neden raylarda uyuyakaldığı henüz bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları, adamın alkol nedeniyle raylarda uyuyakalmış olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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