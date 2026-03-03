Haberler

Nevşehir'de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı

Nevşehir'de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki hemzemin geçitte yük treninin iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu 2 makinist hafif yaralandı. Olayda yaralı makinistler hastaneye kaldırılırken, demiryolu ve karayolu ulaşıma kapatıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyü yakınlarında hemzemin geçitte yük treninin iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu 2 makinist hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halindeki yük treni, geçitten geçmeye çalışan iş makinesi yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tren, tırı bir süre sürükledikten sonra durabildi. Kazada hafif yaralanan 2 makinist, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Kozaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hem demiryolu hem de karayolu ulaşıma kapatıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak, tren ve tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

O da savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi