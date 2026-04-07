Fransa'da Tren-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı

FRANSA'da yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada makinistin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa basını, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Bethune ve Lens şehirleri arasında bir hızlı trenin, hemzemin geçitte sıkışan kamyona çarparak kaza yaptığını duyurdu. Pas-de-Calais Savcılığı, kazada makinistin yaşamını yitirdiğini, trende seyahat eden yolculardan 27'sinin yaralandığını açıkladı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sanal medya hesabından, inceleme yapmak üzere bölgeye gideceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı