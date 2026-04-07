Fransa'da Tren-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde, yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpıştığı kazada makinist hayatını kaybetti, 27 yolcu yaralandı.
Fransa basını, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Bethune ve Lens şehirleri arasında bir hızlı trenin, hemzemin geçitte sıkışan kamyona çarparak kaza yaptığını duyurdu. Pas-de-Calais Savcılığı, kazada makinistin yaşamını yitirdiğini, trende seyahat eden yolculardan 27'sinin yaralandığını açıkladı.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sanal medya hesabından, inceleme yapmak üzere bölgeye gideceğini duyurdu.