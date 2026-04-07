Haberler

Fransa'da Tren-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı

Fransa'da Tren-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde, yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpıştığı kazada makinist hayatını kaybetti, 27 yolcu yaralandı. Ulaştırma Bakanı, olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

FRANSA'da yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada makinistin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa basını, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Bethune ve Lens şehirleri arasında bir hızlı trenin, hemzemin geçitte sıkışan kamyona çarparak kaza yaptığını duyurdu. Pas-de-Calais Savcılığı, kazada makinistin yaşamını yitirdiğini, trende seyahat eden yolculardan 27'sinin yaralandığını açıkladı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sanal medya hesabından, inceleme yapmak üzere bölgeye gideceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

